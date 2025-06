Die Muttergesellschaft Lufthansa habe die Flüge nach Tel Aviv bisher zwar nur bis am 31. Juli ausgesetzt, teilte die Swiss am Freitag mit. Aus Gründen der Planbarkeit für die Passagiere und die Besatzung habe die Swiss aber entschieden, die Verbindung im Sommerflugplan bis am 25. Oktober nicht mehr anzubieten.