Bisher war bekannt, dass die Verbindungen bis Ende Mai gestrichen werden. Die Lage werde in Abstimmung mit der Lufthansa-Gruppe sowie den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort aufmerksam und laufend geprüft. Betroffene Fluggäste können auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten den vollständigen Ticketpreis zurück, wie die Swiss weiter schrieb.