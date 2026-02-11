Hintergrund ist ein umfangreicher Arbeitskampf bei Lufthansa in Deutschland um Rentenbeiträge, Beschäftigungssicherung und die Konzernstrategie, mit neuen Gesellschaften günstigere Strukturen aufzubauen. Die rund 4800 Piloten und das rund 20'000 Personen umfassende Kabinenpersonal kündigten für Donnerstag zeitgleiche Streiks an, die Abflüge an mehreren Flughäfen verhindern könnten. Lufthansa rechnete mit massiven Beeinträchtigungen und stellte Umbuchungen, Bahn-Alternativen und automatische Benachrichtigungen für betroffene Reisende in Aussicht.