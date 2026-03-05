Swiss streicht weitere Flüge

Die Swiss teilte am Donnerstag zudem mit, dass sie weitere Flüge nach Dubai und Tel Aviv annulliert habe. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten strich sie die Flüge nach Dubai bis zum 10. März und jene nach Tel Aviv bis zum 22. März. Am Dienstag hatte die Swiss die Flüge nach Dubai vorerst bis und mit morgen Freitag und jene nach Tel Aviv bis am Sonntag ausgesetzt.