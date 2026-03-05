Innerhalb von weniger als 48 Stunden hätten rund 40 Mitarbeitende diesen Flug möglich gemacht, schrieb die Swiss. Mit an Board war auch ein Mechaniker. Zudem war im Frachtraum vorsorglich ein Container mit wichtigen Ersatzteilen geladen, um bei möglichen technischen Arbeiten in Muskat unabhängig handeln zu können. «Die Crew war damit auf vieles vorbereitet, was eine solche Mission mit sich bringen kann», schrieb die Swiss.