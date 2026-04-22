In den Anpassungen enthalten seien Destinationen im gesamten Swiss-Netzwerk, insbesondere Cluj, Stuttgart und München. Gleichzeitig dünnt die Swiss bis Ende Juni an einzelnen Tagen gewisse Strecken in Europa aus und fliegt gewisse Destinationen weniger häufig an. Betroffen sind rund 50 Flüge und Destinationen im gesamten Netzwerk, insbesondere Nizza, Amsterdam und London. Die Swiss bediene jedoch weiterhin alle geplanten Orte, erklärte die Sprecherin.