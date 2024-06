Löhr ist laut dem Communiqué Finanzchef der Tochtergesellschaft Deutsche Edelstahlwerke Services. Er verfüge über 35 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Finanzen, Controlling, M&A, Buchhaltung, Einkauf und IT, davon 21 Jahre in einem eigentümergeführten Unternehmen der deutschen Stahlbranche.