Der letzte im Winterflugplan vorgesehene Nachtflug nach und von Beirut vom 17. auf den 18. Januar werde ebenso gestrichen, teilte die Swiss am Donnerstag mit. Die iranischen und irakischen Lufträume meide man bis auf Weiteres. Die Fluggesellschaft beobachtet die Situation und passt dementsprechend den Flugbetrieb an.
Betroffene Fluggäste würden benachrichtigt und auf andere Flüge umgebucht, sofern sie dies wünschten und Plätze frei seien. Alternativ biete die Swiss entweder eine kostenlose Umbuchung auf einen späteren Reisetermin oder die Erstattung des Ticketpreises an.
Die Tagflüge nach und von Tel Aviv werden weiter durchgeführt, wie die Swiss schrieb.
(AWP)