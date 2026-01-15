Der letzte im Winterflugplan vorgesehene Nachtflug nach und von Beirut vom 17. auf den 18. Januar werde ebenso gestrichen, teilte die Swiss am Donnerstag mit. Die iranischen und irakischen Lufträume meide man bis auf Weiteres. Die Fluggesellschaft beobachtet die Situation und passt dementsprechend den Flugbetrieb an.