«Immer weniger Gäste kaufen an Bord ein. Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen», schrieb die Lufthansa-Tochter. «Der spontane Griff zum Duty-Free-Wagen an Bord ist die Ausnahme geworden - nicht mehr die Regel.» Die Swiss ziehe daraus die Konsequenzen und beende den Bordverkauf per Ende September.
Rabatt auf ausgewählten Artikeln
Das Angebot an Bord umfasst unter anderem Uhren, Schmuck, Parfüms, Kosmetikprodukte sowie weitere Accessoires und Geschenkartikel. Der aktuelle Bordverkaufskatalog gelte bis zum Ende des Angebots am 30. September. Ab Juni würden nun ausgewählte Artikel aus dem verbleibenden Duty-Free-Sortiment mit Rabatten ab 25 Prozent angeboten, schrieb die Airline weiter.
Danach werde der «Duty Free»-Verkauf vollständig eingestellt. Das übrige Verkaufsangebot an Bord von Swiss-Flügen, insbesondere das Economy-Verpflegungsangebot «Swiss Saveurs», bleibe von dieser Anpassung unberührt.
Das Angebot werde mit einer grösseren Auswahl in den digitalen «Worldshop» des Lufthansa-Vielfliegerprogramms Miles & More verlagert, hiess es weiter. Neben Tassen, Trolleys oder Flugzeugmodellen im Swiss-Design würden dort auch exklusive Möbelstücke und Accessoires angeboten, die aus ausgemusterten Swiss-Flugzeugen hergestellt seien.
jb/to
(AWP)