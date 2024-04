In Paris sollen am Flughafen Charles de Gaulle gut die Hälfte und in Orly drei Viertel der Flüge gestrichen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch erfuhr. Flughäfen in anderen Städten Frankreichs sollen ebenfalls betroffen sein. An den übrigen Flughäfen sollte das Flugangebot um 45 Prozent verringert werden.