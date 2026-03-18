Im Gegensatz zum Cockpit hat Swiss in der Kabine derzeit einen Überbestand. Rechnerisch hat die Lufthansa-Tochter in gewissen Perioden bis zu 300 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zu viel. Um das zu korrigieren, leitete sie Korrekturmassnahmen ein. Zu diesen zählt etwa eine Prämie von bis zu 15'000 Franken bei einer Vollanstellung für diejenigen Kabinenmitglieder, die freiwillig kündigen.