«Wir reduzieren die Anzahl der Destinationen ab Genf, da wir den Einsatz unserer Flotte aufgrund von Ressourcenengpässen standortübergreifend zwischen Zürich und Genf optimieren müssen», sagte ein Swiss-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch. Bekanntlich kämpft die Airline mit der Verfügbarkeit von Flugzeugen aus technischen Gründen und mit Pilotenmangel.