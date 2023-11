Von den Ausfällen sind rund 900 Passagiere betroffen, wie Swiss-Mediensprecher Michael Pelzer auf Anfrage von Keystone-SDA bekanntgab. Zu Ausfällen komme es an den Destinationen Mailand, Florenz, Venedig und Bologna. Die Hälfte der Swiss-Flüge an diesen Standorten könne aber wie geplant durchgeführt werden. Weitere Destinationen der Swiss in Italien könnten planmässig - wenn auch mit möglichen Verspätungen - bedient werden.