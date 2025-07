Durch den Streik muss die Swiss fast 3000 ihrer Passagiere umbuchen, was in zahlreichen Fällen gelang. Anschlusspassagiere mit einem Weiterflug am Donnerstag oder Freitag ab Zürich buchte die Swiss über andere Reiserouten im Ausland um. Auf zwei Hin- und Rückflügen zwischen Zürich und Nizza, die am Donnerstagmorgen stattfanden, setzte die Airline grössere Flugzeuge ein.