Am Donnerstagmorgen startete ein Swiss-Sonderflug von Muscat im Oman nach Zürich. Die Landung wird um 14.30 Uhr erwartet. An Bord befinden sich laut Swiss 211 Passagiere - 206 Erwachsene und fünf Babys. Dies seien Personen, die bereits ein Swiss-Ticket hatten und ihre Reise wegen der aktuellen Lage nicht antreten konnten, sowie Schweizer Staatsangehörige, die sich beim EDA mit Aufenthaltsort Oman registriert hatten.