Die Swiss will nun sämtliche Modelle der teilweise fehlbaren Masken austauschen. Die Beschaffung neuer Modelle sei bereits eingeleitet worden, hiess es. Die Austauschaktion werde einige Monate in Anspruch nehmen. In ihren Flugzeugen hat die Swiss rund 1000 Atemschutzmasken des betroffenen Typs eingebaut.