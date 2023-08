Auch Streiks - diese kamen in letzter Zeit etwa in Italien, Frankreich und auch am Flughafen Genf vor - führten zu Verspätungen, sagte Binkert. Zudem hätten Streiks die Swiss eine mittlere zweistellige Millionensumme gekostet. "Das Resultat hätte noch besser sein können, wenn diese Kosten nicht gewesen wären."