Nach monatelangen Verhandlungen haben die Fluggesellschaft Swiss und die Kabinenpersonalgewerkschaft Kapers eine Einigung für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) erreicht. Dazu haben sie eine Absichtserklärung (so genanntes Memorandum of Understanding) unterschrieben, wie Kapers am Freitagabend in einem Communiqué bekannt gab.

20.10.2023 17:53