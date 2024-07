Saisonalität nimmt zu

Mit der Verlagerung von Geschäftsreisen hin zu Privatreisen geht unter anderem auch ein Wandel bei den Reisedaten einher. Waren die Flüge früher breiter über das Jahr verteilt, so entstünden nun vermehrt saisonale Reisespitzen in der Ferienzeit, sagte Weber. Ein Blick auf die Passagierzahlen bestätigt dies: An einem Wochenende diesen Sommer beispielsweise flogen in drei Tagen 184'000 Passagiere mit der Swiss. «Das gab es so noch nie», sagte er.