Zahlreiche Passagiere von anderen Fluggesellschaften können ihre ursprünglich über die Golfregion gebuchten Flüge derzeit nicht antreten, wie es in einer Mitteilung der Swiss vom Donnerstag hiess. Deshalb würden viele von ihnen auf Direktflüge von und nach Asien ausweichen. Entsprechend höher sei daher nun die Nachfrage bei der Swiss nach solchen direkten Verbindungen.