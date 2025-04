Der Vertrag zwischen der Swiss und der Gategroup-Tochter Gate Gourmet ende regulär am 30. September 2025, bestätigte ein Swiss-Sprecher am Montag gegenüber AWP einen entsprechenden Artikel des Webportals «Inside Paradeplatz». «Ausschlaggebend für die Wahl der DoN Group waren wirtschaftliche Aspekte in Verbindung mit einem überzeugenden Gesamtkonzept, das vor allem kulinarisch und in puncto Service und Nachhaltigkeit überzeugte», so der Sprecher.