Der Wechsel von der Malzgasse 15 im Basler Viertel St.-Alban-Vorstadt an die Obstgartenstrasse 25 in Kloten wurde bereits am 9. Mai vollzogen, wie das Branchenportal Aerotelegraph am Montag berichtete. Der Domizilwechsel wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.