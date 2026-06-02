Swiss verfolge die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin aufmerksam und stehe dazu in regelmässigem Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie mit den Partnern innerhalb der Lufthansa Group. Gründe für mehrere Flugplanänderungen seit Anfang des Jahres waren die angespannte Lage in Nahost.