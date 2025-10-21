So flogen vom 26. September bis 19. Oktober über 1,3 Millionen Passagiere mit Swiss. Ein Plus von 2,5 Prozent oder rund 32'000 Fluggästen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Gleichzeitig hätten aber schwierige Wetterbedingungen in ganz Europa sowie Streiks und Einschränkungen bei der Flugsicherung zu Verspätungen geführt.