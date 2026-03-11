Bei der Swiss war die Tankrechnung im vergangenen Jahr mit rund einer Milliarde Franken der grösste einzelne Kostenblock der Airline, wie Finanzchef Dennis Weber am vergangenen Freitag im Gespräch mit AWP sagte. Wenn der Treibstoffpreis, der seit Kriegsausbruch im Iran massiv nach oben geschossen ist, auf dem jetzigen Niveau bleibe, dürfte das die Swiss einen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich kosten.