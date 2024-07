Doch die Swiss betont auch, dass man an der Misere nicht nur selber schuld sei. Gerade am Flughafen Zürich sei man stark von externen Faktoren abhängig, so Buchhofer. «Das Wetter ist ein grosser Faktor.» Es fehle ausserdem an zusätzlichen Pisten, die je nach Wetterbedingungen unabhängig genutzt werden könnten.