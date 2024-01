Die Swiss habe ihre Gäste trotz teilweise widriger Wetterbedingungen an den Flughäfen und krankheitsbedingter Ausfälle beim Personal zuverlässig an die jeweiligen Reiseziele befördert, so die Mitteilung weiter. Bei der Flugplanstabilität sei ein Wert von 98,5 Prozent erreicht worden nach sogar 99,4 Prozent im Jahr davor.