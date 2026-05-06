Grund für die ausserplanmässige Landung sei die medizinische Versorgung des von einem Notfall betroffenen Co-Piloten gewesen, schreibt die Swiss. Drei an Bord anwesende Ärzte hätten erste Hilfe leisten können, aber eine Zwischenlandung empfohlen, um dem Betroffenen die notwendige medizinische Versorgung gewährleisten zu können.