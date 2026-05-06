Nach der Ankunft eines zusätzlichen Piloten in Almaty und sobald die Crew die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit eingehalten habe, werde der Flug nach Zürich fortgesetzt. Am Mittwochmittag rechnete die Swiss damit, dass das Flugzeug in Almaty in der Nacht auf Freitag starten und am frühen Freitagmorgen in Zürich landen kann.