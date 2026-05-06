Es habe sich um den Swiss-Flug von Seoul nach Zürich gehandelt. Dieser sei sicher in Almaty in Kasachstan gelandet, heisst es.
Grund für die ausserplanmässige Landung sei die medizinische Versorgung des von einem Notfall betroffenen Co-Piloten gewesen, schreibt die Swiss. Drei an Bord anwesende Ärzte hätten erste Hilfe leisten können, aber eine Zwischenlandung empfohlen, um dem Betroffenen die notwendige medizinische Versorgung gewährleisten zu können.
Wie die Schweizer Fluggesellschaft am Mittwochmittag mitteilte, wurde der Pilot nach der Landung ins Spital gebracht. Die Swiss bedauert gemäss Mitteilung die Umstände für die Fluggäste. Aber die Gesundheit und das Wohlbefinden des Co-Piloten hätten oberste Priorität gehabt.
Nach der Ankunft eines zusätzlichen Piloten in Almaty und sobald die Crew die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit eingehalten habe, werde der Flug nach Zürich fortgesetzt. Am Mittwochmittag rechnete die Swiss damit, dass das Flugzeug in Almaty in der Nacht auf Freitag starten und am frühen Freitagmorgen in Zürich landen kann.
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(AWP)