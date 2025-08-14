Auch der Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial steigerte die Mieterträge, wenn auch nur leicht auf 16,8 Millionen Franken. Der Nettoertrag nahm indes auf 9,8 von 9,3 Millionen deutlicher zu. Der Fonds habe einerseits von rückläufigen Refinanzierungskosten und andererseits von der auf 5,2 Prozent (2024: 5,8 Prozent) reduzierten Mietzinsausfallrate profitiert.