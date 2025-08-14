Beim Real Estate Fund Responsible IFCA stiegen die Mieterträge auf 43,0 von 41,9 Millionen Franken in der Vorjahresperiode, wie die Zürcher Kantonalbank ZKB am Donnerstagabend mitteilte. Dabei sei die Mietzinsausfallrate auf tiefen 1,5 Prozent verblieben.
Neben Mietzinsanpassungen an den gestiegenen Referenzzinssatz habe der Fonds von Mehrerträgen aus Bestandesinvestitionen profitiert, hiess es. So wurde eine vollvermietete Liegenschaft mit 23 Mietwohnungen in Illnau für 18 Millionen Franken für das Portfolio akquiriert.
Auch der Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial steigerte die Mieterträge, wenn auch nur leicht auf 16,8 Millionen Franken. Der Nettoertrag nahm indes auf 9,8 von 9,3 Millionen deutlicher zu. Der Fonds habe einerseits von rückläufigen Refinanzierungskosten und andererseits von der auf 5,2 Prozent (2024: 5,8 Prozent) reduzierten Mietzinsausfallrate profitiert.
mk/jb
(AWP)