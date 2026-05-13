Die Kapitalerhöhung lief bis am gestrigen 12. Mai. Die neuen Anteile konnten zu einem Ausgabepreis von 97,06 Franken je Papier bezogen werden. Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds führte die Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte für bestehende Anteilsinhaber durch. Dabei berechtigten zehn bisherige Anteile zum Bezug von einem neuen Papier. Die Liberierung der neuen Anteile ist für den 18. Mai angesetzt.