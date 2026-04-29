Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds führt die Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte für bestehende Anteilsinhaber durch. Dabei berechtigen zehn bisherige Anteile zum Bezug von einem neuen Papier. Die Liberierung der neuen Anteile ist für den 18. Mai angesetzt.
Das Geld soll in weiteres Wachstum fliessen und für Investitionen zur Erweiterung des bestehenden Immobilienportfolios genutzt werden, wie es weiter hiess. Zudem will Swisscanto die Mittel auch zur Rückführung von Fremdkapital verwenden.
mk/to
(AWP)