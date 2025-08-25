Die Kapitalerhöhung soll einen Umfang von bis zu 51,5 Millionen Franken haben, bestätigte die Zürcher Kantonalbank am Montag die früheren Angaben. Zehn bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen. Die neuen Anteile sind für das laufende Jahr bereits voll ausschüttungsberechtigt.