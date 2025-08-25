Die Kapitalerhöhung soll einen Umfang von bis zu 51,5 Millionen Franken haben, bestätigte die Zürcher Kantonalbank am Montag die früheren Angaben. Zehn bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen. Die neuen Anteile sind für das laufende Jahr bereits voll ausschüttungsberechtigt.
Der Bezugsrechtehandel läuft vom 3. bis am 9. September. Der Erlös der Emission soll für den Kauf weiterer Immobilien sowie für die Rückzahlung von Fremdkapital verwendet werden.
Der 2010 lancierte Fonds investiert in kommerziell genutzte Liegenschaften in allen Marktregionen der Schweiz.
cf/cg
(AWP)