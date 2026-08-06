Auch in Italien kommt Swisscom laut den Experten mit der Integration von Vodafone Italia gut voran. Das italienische EBITDAaL legte im zweiten Quartal deutlich zu, wobei die bereits realisierten Synergien die Erwartungen stützten. Die UBS sieht zudem eine Verbesserung der Erlöstrends. Octavian hebt hervor, dass im ersten Halbjahr bereits Synergien von 166 Millionen Euro erzielt worden seien.