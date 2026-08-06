Beide treten ihre neuen Stellen per 1. Januar 2027 an, wie die Swisscom am Donnerstag gemeinsam mit den Halbjahreszahlen bekannt gab. Wierzbitzki arbeitet seit 2010 bei der Swisscom. Seit 2016 leitet der deutsch-schweizerische Doppelbürger den Bereich Privatkunden und ist Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscom Schweiz.