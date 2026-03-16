Ziel sei es, weder von einem einzelnen Anbieter noch von einer bestimmten Region abhängig zu sein, sagte Aeschlimann in einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit der «Finanz und Wirtschaft». Das gelte für Lieferanten aus den USA, Europa und Asien gleichermassen. «Auch US-Anbieter können problematisch sein», betonte der Swisscom-Chef.