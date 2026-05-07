In der Schweiz sank der Umsatz im Startquartal um 1,3 Prozent auf 1,94 Milliarden Franken. Dabei schrumpfte der Umsatz mit Telekomdiensten sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzgeschäft. Auch im IT-Geschäft und im Geschäft mit anderen Telekomanbietern (im Fachjargon Wholesale genannt) gab es Einbussen. Dagegen konnte das Hard- und Softwarebusiness zulegen.