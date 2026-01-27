Preisverfall nagt am Umsatz

Grund für den Aufschlag sei der harte Wettbewerb in der Branche. Bisher seien die Preise in der Telekombranche immer gefallen, während auf der anderen Seite die Leistungen ständig gestiegen seien. Dadurch würden die Gesamtmarktumsätze und die Umsätze pro Kunde sinken. «Dieser Umsatzrückgang im Telekommunikationsmarkt lässt sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», schrieb die Swisscom.