Er tritt die Nachfolge von Pierre Besnard an, der den Telekomkonzern per Ende Mai verlassen hat, wie der Branchenprimus am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Besnard war seit März 2025 Marketingchef der Swisscom. Zuvor hatte er bei Nestlé in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet.