Der Reingewinn tauchte 2025 um 17,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das ist das schlechteste Ergebnis seit dem Jahr 2011. Damals hatte der «Blaue Riese» einen Milliardenabschreiber auf die Mailänder Breitbandtochter Fastweb von 1,2 Milliarden Franken vornehmen müssen und deshalb einen Gewinneinbruch um über 60 Prozent auf 694 Millionen Franken erlitten.