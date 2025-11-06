Synergien noch verhalten

Auf der anderen Seite konnte die Swisscom erst 36 Millionen Euro an Synergien herausholen, bis Ende Dezember sollen es rund 60 Millionen Euro sein. Die Integration von Vodafone Italia schreite wie geplant voran, hiess es. So verlaufe etwa die Migration der Mobilfunkkunden von der Mailänder Swisscom-Tochter Fastweb auf das Mobilfunknetz von Vodafone Italia wie geplant und soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein.