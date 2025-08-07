Synergien kommen noch

Die im 2025 erwarteten Synergien sollen ab dem zweiten Halbjahr wirken, wie die Swisscom schrieb. Bis Ende Dezember rechnet der Konzern mit weiteren Synergien von rund 46 Millionen Euro. Gesamthaft sollen ab 2029 Synergien von rund 600 Millionen Euro erreicht werden.