Laut Chip hat Swisscom in den Kategorien «Mobiles Internet», «Telefonie», «Fernzüge» und «5G-Verfügbarkeit» mit der Höchstnote abgeschlossen. Insgesamt habe die Note 1,07 resultiert, was der Schweizer Schulnote «bis 6» entspreche. Man habe damit den Netztest zum zehnten Mal in Folge gewonnen.