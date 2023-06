Die MBaer Bank setzt neu auf Banking Services der Swisscom. Um sich für die digitale Zukunft zu rüsten, werde das Institut seine IT- und Backoffice-Prozesse wie Zahlungsverkehr und Wertschriftenabwicklung an den Schweizer Telekomriesen auslagern, teilte die Swisscom am Dienstag mit.

20.06.2023 09:11