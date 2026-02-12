Der schweizerisch-deutsch-französische Staatsbürger ist seit 2021 für die Finanzen von Lonza verantwortlich. Im Swisscom-Verwaltungsrat soll er dann nach einem Jahr die Leitung des Audit Committees übernehmen, wie es weiter hiess. Der aktuelle Chef des Audit-Ausschusses, Roland Abt, erreicht 2027 die statutarische Altersbeschränkung und tritt nicht zur Wiederwahl an.
Vorerst ersetzt Deecke im Verwaltungsrat aber Frank Esser, der an der GV 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Er war seit 2014 Mitglied des Gremiums und habe damit die in den Statuten vorgesehene maximale Amtsdauer von zwölf Jahren erreicht, so das Communiqué.
rw/jb
(AWP)