TIM und Fastweb hatten Anfang des Jahres ihre Zusammenarbeit für den 5G-Ausbau angekündigt. Damit sollte insbesondere die Versorgung in weniger dicht besiedelten Gebieten vorangetrieben werden. Zudem könnte im Rahmen der Vereinbarung jeder Betreiber in den entsprechenden Gebieten das Funkzugangsnetz (RAN) des jeweils anderen nutzen, um Doppelspurigkeit zu vermeiden. Durch Zusammenarbeit versprach sich Swisscom mittelfristig jährliche Einsparungen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.