Die Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) habe die Übernahme von Vodafone Italia im Hinblick auf Auswirkungen auf die wettbewerbliche und pluralistische Struktur des italienischen Marktes für audiovisuelle Mediendienste genehmigt, teilte die Swisscom am Mittwoch in einem Communiqué mit. Es habe keine Vorbehalte gegeben.