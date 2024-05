Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten leicht um 1,6 Prozent auf 2,70 Milliarden Franken gesunken, teilte der grösste Telekomkonzern des Landes am Donnerstag in einem Communiqué mit. Dabei setzte sich das übliche Muster fort: Im Schweizer Kerngeschäft ging die Erosion weiter, während die Swisscom in Italien zulegen konnte.