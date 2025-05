Auf vergleichbarer Basis ging der Umsatz allerdings um 1,2 Prozent zurück, wie die Swisscom einräumte. In der Schweiz nahm er um 1,2 Prozent ab, in Italien in der Lokalwährung leicht um 0,4 Prozent. Gut entwickelten sich in der Schweiz die Kundenzahlen im Mobilfunk (+2,8 Prozent). In Italien nahm - auf vergleichbarer Basis - die Anzahl Mobilfunkanschlüsse für Privatkunden zwar um 2,6 Prozent ab, im Geschäftskundenbereich ging es hingegen zweistellig nach oben.