Von Januar bis Ende September hat die Swisscom einen Umsatz von 8,17 Milliarden Franken eingefahren. Das ist ein leichter Rückgang um 0,4 Prozent, wie der grösste Schweizer Telekomkonzern am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Grund dafür sei die Euro-Schwäche, die 50 Millionen Franken Umsatz kostete: Zu konstanten Währungen wäre der Swisscom-Umsatz um 0,3 Prozent gestiegen, erklärte Finanzchef Eugen Stermetz in einer Analystenkonferenz.